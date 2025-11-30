Perde il controllo dell’auto e va fuori strada sull’A2 morto 54enne

Anteprima24.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 54 anni è morto questo pomeriggio in un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra Eboli e Battipaglia, in direzione nord. La vittima, residente a San Cipriano Picentino, era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada. L’urto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato dall’abitacolo, riportando traumi gravissimi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente ha coinvolto anche un secondo veicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

perde il controllo dell8217auto e va fuori strada sull8217a2 morto 54enne

© Anteprima24.it - Perde il controllo dell’auto e va fuori strada sull’A2, morto 54enne

Contenuti che potrebbero interessarti

perde controllo dell8217auto fuoriPerde controllo auto e va fuori strada sull'A2, morto 54enne - Un uomo di 54 anni è morto questo pomeriggio in un incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra Eboli e Battipaglia, in direzione nord. Da ansa.it

perde controllo dell8217auto fuoriPerde il controllo dell'auto e finisce contro un palo: ferito - Il conducente di un veicolo ha perso il controllo del mezzo per poi impattare contro un palo presente al lato della sede ... msn.com scrive

perde controllo dell8217auto fuoriPerde il controllo dell’auto ed esce fuori strada: si schianta contro il muro di una casa - Povegliano, auto fuori strada contro il muro di un’abitazione: ferito soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato dal SUEM 118. Secondo nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Perde Controllo Dell8217auto Fuori