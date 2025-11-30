Perde il controllo dell’auto e va fuori strada sull’A2 morto 54enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 54 anni è morto questo pomeriggio in un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra Eboli e Battipaglia, in direzione nord. La vittima, residente a San Cipriano Picentino, era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada. L’urto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato dall’abitacolo, riportando traumi gravissimi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente ha coinvolto anche un secondo veicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

