Perde il controllo della moto e va a sbattere | 57enne grave in ospedale

Incidente stradale nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 in via Buozzi. Intorno all'una un 57enne alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento ed è andato a sbattere contro alcune automobili posteggiate. L'uomo ha perso conoscenza ed è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne ift.tt/2oQFrH3 Vai su X

Incidente a Belmonte Mezzagno, perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo: morto un giovane - facebook.com Vai su Facebook

Perde il controllo della moto e va a sbattere: 57enne grave in ospedale - Intorno all'una un 57enne alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo per cause in via di ... Secondo genovatoday.it

Perde il controllo della moto e si schianta contro le auto parcheggiate: gravissimo un 57enne - È successo nella notte tra sabato e domenica in via Buozzi, quasi all'incrocio con via Adua. Si legge su primocanale.it

Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un muretto: paura per la rottura della tubatura del gas - La conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un muretto a lato della carreggiata e provocando la rottura di una tubazione del gas. Si legge su luccaindiretta.it