Quando si parla di Woody Allen, molti pensano subito a New York, a clacson di taxi, jazz di sottofondo e dialoghi frenetici. Ma se oggi, 30 novembre 2025 (anche se qualche fonte riporta il primo dicembre), festeggiamo i suoi 90 anni, non stiamo celebrando solo una carriera sterminata o un volto iconico del cinema americano: stiamo guardando un autore che, senza clamore, ha creato un intero genere cinematografico. Non c’è bisogno di scomodare etichette complicate: la cosiddetta commedia nevrotica e intellettuale è un marchio indelebile della sua cifra stilistica. Personaggi insicuri, iper-riflessivi, capaci di monologhi interiori che durano più delle scene d’azione: è Allen a portarli sullo schermo per la prima volta, trasformando l’ansia in intrattenimento, e la nevrosi in qualcosa di universale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché tutto il cinema “ansioso” degli ultimi 40 anni è colpa di Woody Allen (che oggi compie 90 anni)