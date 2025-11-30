Perché l’errore di Kimi Antonelli potrebbe regalare il Mondiale a Norris | la differenza di punti e il piazzamento ad Abu Dhabi
Lando Norris 408, Max Verstappen 396, Oscar Piastri 392. Il clamoroso autogol strategico della McLaren in Qatar regalerà a tutti gli appassionati di motorsport un epilogo da brividi tra una settimana ad Abu Dhabi, con tre piloti racchiusi in soli 16 punti prima dell’ultima gara del Mondiale 2025 di Formula Uno. Vedremo se l’olandese della Red Bull completerà la rimonta centrando il quinto titolo consecutivo o se arriverà il primo sigillo iridato di uno dei due driver papaya. Dopo 23 gare e 6 Sprint tutti i protagonisti della sfida mondiale possono rimpiangere alcuni episodi negativi o sfortunati nell’arco dell’intera stagione, ma in questa fase conclusiva del campionato ogni singolo dettaglio può fare la differenza e quanto avvenuto a Kimi Antonelli nel corso del penultimo giro odierno a Lusail ne è un perfetto esempio. 🔗 Leggi su Oasport.it
