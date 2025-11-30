La McLaren e Max Verstappen sono riusciti nell’ardua impresa di tenere aperto il Mondiale 2025 di Formula Uno fino all’ultima gara, nonostante lo strapotere tecnico evidenziato dalla MCL39 per larghi tratti della stagione e l’enorme vantaggio accumulato in classifica dalla coppia papaya nel campionato piloti dopo Budapest e Zandvoort. Quest’oggi il team di Woking aveva un’occasione d’oro per tagliare Verstappen aritmeticamente fuori dai giochi, potendo contare su una netta superiorità a livello di passo rispetto alla Red Bull e al resto della griglia in Qatar. A conti fatti però un clamoroso errore strategico del muretto box McLaren ha compromesso il risultato odierno a Lusail, consentendo a Max di vincere la gara e avvicinarsi a soli 12 punti dalla leadership iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché la McLaren ha sbagliato strategia in Qatar: ‘regalo’ a Verstappen, che ora fa paura