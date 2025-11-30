perché il Comune di Monza si è illuminato di verde
Quest’oggi, domenica 30 novembre, Monza ha acceso le luci della speranza contro la pena capitale. Questo il motivo per il quale il Comune si è illuminato di verde, aderendo alla 24esima edizione di “Cities for Life: città contro la pena di morte”, l’iniziativa mondiale promossa dalla Comunità di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
