perché il Comune di Monza si è illuminato di verde

Monzatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’oggi, domenica 30 novembre, Monza ha acceso le luci della speranza contro la pena capitale. Questo il motivo per il quale il Comune si è illuminato di verde, aderendo alla 24esima edizione di “Cities for Life: città contro la pena di morte”, l’iniziativa mondiale promossa dalla Comunità di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

