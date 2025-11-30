Percassi a Dazn prima di Atalanta Fionretina | Impatto immediato dell’allenatore Se il gruppo resta concentrato possiamo fare felici i tifosi

Percassi a Dazn prima di Atalanta Fionretina. L’amministratore delegato della Dea ha parlato nel pre partita della gara di campionato del suo allenatore Prima della sfida contro la Fiorentina, ai microfoni di DAZN è intervenuto Luca Percassi per introdurre la gara e commentare il momento dell’Atalanta. L’ad nerazzurro ha sottolineato la forza del gruppo, l’impatto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Percassi a Dazn prima di Atalanta Fionretina: «Impatto immediato dell’allenatore. Se il gruppo resta concentrato, possiamo fare felici i tifosi»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Come uno di noi, come un ultras aggrappato alla balaustra in tribuna dopo il gol di Ferguson. Che spettacolo mister Gasp DAZN #ASRoma #ForzaRoma #Gasperini - facebook.com Vai su Facebook

Parlami di #Lookman. Dai #Percassi. Vai su X

Percassi incensa Palladino: "Ha avuto un grande impatto fin dal primo giorno" - A dirlo è l'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, intervenuto in diretta su Dazn prima del match contro ... Scrive firenzeviola.it

Atalanta, Percassi: “Abbiamo grande fiducia in Palladino. La scelta su Juric è stata sofferta” - Le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, prima della partita contro l'Eintracht Frankfurt ... Segnala gianlucadimarzio.com

Percassi: "Juric decisione sofferta, ma l'Atalanta guarda al futuro" - L'ad nerazzurro parla nel prepartita della sfida di Champions con l'Eintracht e torna sulla decisione del cambio in panchina ... Scrive tuttosport.com