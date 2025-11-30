Per ' Waves 25' della Fondazione Valente il ritorno dei Dirotta su Cuba
Dopo il successo delle prime quaranta date per festeggiare il trentesimo anniversario dell'omonimo album d'esordio, i Dirotta su Cuba di Simona Bencini continuano il trionfale «Let's celebrate Tour II - 30 years», in arrivo giovedì 4 dicembre a Molfetta, nell'auditorium Regina Pacis, alle ore 20. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Giovedì 4 dicembre a Molfetta per «Waves 25» della Fondazione «Valente» Il ritorno dei Dirotta su Cuba esplosiva energia funk-soul La band di Simona Bencini ripropone nel trentennale l'iconico album d'esordio Immagini video al link: https://drive.google.co - facebook.com Vai su Facebook
Molfetta omaggia Sinatra con un concerto della Fondazione Valente - Molfetta rende omaggio a Frak Sinatra attraverso un concerto, organizzato dalla Fondazione Valente, in programma sabato 21 dicembre alle ore 21 nell'auditorium Regina Pacis. Lo riporta molfettaviva.it
La Fondazione Valente sospende Cosmo Giancaspro dalla carica di Presidente onorario - Il Presidente della Fondazione Vincenzo Maria Valente comunica che il CdA, nella seduta del 20 gennaio 2018, udita la relazione del Presidente, relativa alle notizie stampa riguardanti il Presidente ... Segnala molfettaviva.it