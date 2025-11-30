Per un single dopo una certa età è effettivamente un tema di cui cominciare a occuparsi quando si detengono piene facoltà mentali
«E non sei sposata?». No. «E non hai figli?». No. Questo mininterrogatorio, che un tempo mi veniva fatto per sondare la mia residua propensione a mettere su famiglia, da un po’ di tempo sottintende tutt’altri interrogativi secondari. Beneficenza, l’ultimo gesto d’amore delle gemelle Kessler X Leggi anche › Vita da single, le 4 paure più diffuse quando non si è più in coppia Sono in pochi a darvi voce, ma quelli che, superando l’imbarazzo, ci riescono non hanno tutti i torti a farsi certe domande. La principale delle quali è: «Ma dopo.». E qui s’intende proprio “dopo”, alla fine di tutto, «.che te ne farai delle tue cose?». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: weekend di passione dopo l'addio del conduttore a Caroline Tronelli. Ma lui per il gossip è stufo di fare coppia e preferisce restare single - https://www.eva3000.com/stefano-de-martino-ritorno-di-fiamma-con-ambrosio/ - facebook.com Vai su Facebook
Single e senza figli… e l’eredità? Ecco tre opzioni - Per un single, dopo una certa età, è effettivamente un tema di cui cominciare a occuparsi quando si detengono piene facoltà mentali ... Secondo iodonna.it