Per favore firma | l' appello social di Gabbia a Maignan

Gazzetta.it | 30 nov 2025

Dopo la vittoria sulla Lazio, il difensore rossonero si rivolge direttamente a Mike sul rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

