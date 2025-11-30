Per favore firma | l' appello social di Gabbia a Maignan

Dopo la vittoria sulla Lazio, il difensore rossonero si rivolge direttamente a Mike sul rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Per favore, firma": l'appello social di Gabbia a Maignan

Leggi anche questi approfondimenti

Negli ultimi giorni uno dei comitati a favore del termovalorizzatore, il Comitato Daje, ha scelto di attaccarmi con una serie di mail prive di firma e prive di riferimenti chiari. Nessun nome, nessuna responsabilità, nessuna fonte completa. Solo critiche recapitate d - facebook.com Vai su Facebook

"Per favore, firma": l'appello social di Gabbia a Maignan - L'argomento è destinato inevitabilmente a diventare sempre più caldo e attuale col trascorrere delle settimane e soprattutto con le prestazioni di Maignan, che in campo sta regalando una perla dopo l' ... Come scrive msn.com

Elisa in lacrime sui social, appello a Meloni per Gaza - Con la voce rotta dall'emozione e le lacrime agli occhi, Elisa ha pubblicato nelle sue storie Instagram un appello diretto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiedere un intervento ... Scrive ansa.it