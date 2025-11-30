Peppino Impastato la nipote Luisa | Ai ragazzi dico | anche mio zio era uno di voi E ha scelto la libertà

Luisa Impastato porta a teatro la storia di suo zio nel progetto artistico «La mafia non è musica» e unisce memoria, impegno civile e linguaggio popolare per riportare al centro una storia che continua a interrogarci. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Peppino Impastato, la nipote Luisa: «Ai ragazzi dico: anche mio zio era uno di voi. E ha scelto la libertà»

