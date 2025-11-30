Peppe Castiglione i viaggi in auto con Italiano e le lezioni del burbero Spalletti | Il calcio mi ha dato tutto

Nel 1994, ogni pomeriggio, Giuseppe Castiglione partiva da Grotte con la sua auto e si fermava a Ribera per caricare un giovane compagno di squadra: Vincenzo Italiano, allora diciassettenne e senza patente. “Mi chiamò suo padre chiedendomi se potevo accompagnarlo agli allenamenti a Trapani. Io. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

peppe castiglione viaggi autoPeppe Castiglione, i viaggi in auto con Italiano e le lezioni del "burbero" Spalletti: "Il calcio mi ha dato tutto" - "Adesso lavoro in una lavanderia come impiegato, non mi andava a 40 anni riprendere ad andare in giro per l'Italia". agrigentonotizie.it scrive

