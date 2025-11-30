Per garantire una relativa stabilità (sarebbe meglio parlare di una instabilità governabile) del sistema pensionistico italiano c’è una linea del Piave da difendere a oltranza (o il Piave o tutti accoppati). Si tratta dell’aggancio automatico con cadenza biennale dei requisiti anagrafici e contributi del pensionamento all’incremento dell’attesa di vita. La norma era finita sotto la mannaia del dl.n.4 del 2019, che insieme all’introduzione sperimentale per un triennio (2019-2021) di quota 100 (la possibilità di andare in quiescenza facendo valere un requisito anagrafico di 62 anni ed uno contributivo di 38 anni) aveva disposto un congelamento a 42 anni e 10 mesi di anzianità per gli uomini e un anno in meno per le donne del pensionamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica fino a tutto il 2026. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pensioni, la vera linea del Piave da difendere secondo Cazzola