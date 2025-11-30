Pensioni la vera linea del Piave da difendere secondo Cazzola
Per garantire una relativa stabilità (sarebbe meglio parlare di una instabilità governabile) del sistema pensionistico italiano c’è una linea del Piave da difendere a oltranza (o il Piave o tutti accoppati). Si tratta dell’aggancio automatico con cadenza biennale dei requisiti anagrafici e contributi del pensionamento all’incremento dell’attesa di vita. La norma era finita sotto la mannaia del dl.n.4 del 2019, che insieme all’introduzione sperimentale per un triennio (2019-2021) di quota 100 (la possibilità di andare in quiescenza facendo valere un requisito anagrafico di 62 anni ed uno contributivo di 38 anni) aveva disposto un congelamento a 42 anni e 10 mesi di anzianità per gli uomini e un anno in meno per le donne del pensionamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica fino a tutto il 2026. 🔗 Leggi su Formiche.net
