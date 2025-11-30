Pensioni da lusso | a dicembre il cedolino cresce e regala un extra inatteso

Dicembre è il mese dei regali e quest’anno il migliore spetta ai pensionati che riceveranno un bonus inatteso. Dicembre rimane uno dei mesi più attesi dell’anno, specialmente dai pensionati italiani, che quest’anno potrebbero ritrovarsi con un cedolino più ricco del solito. Oltre al normale pagamento mensile, infatti, i beneficiari potranno contare sulla tredicesima, sul bonus natalizio per i trattamenti minimi e sulla quattordicesima. Grande attesa per la pensione maggiorata di dicembre – lopinionista.it L’arrivo del Natale e del Nuovo Anno, porta con sé non poche novità e regali per i contribuenti italiani, almeno per le feste. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

