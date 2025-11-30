Pensione anticipata in Manovra quali alternative sono rimaste per il 2026
Si discute ancora molto della Manovra 2026 focalizzandosi sui nodi che tendono i rapporti all’interno della maggioranza. Alcune tematiche, come il tema della pensione, sono state lasciate da parte, eppure è piuttosto interessante quello che accadrà nel 2026, a partire dalla fine del prossimo mese. Il prossimo anno infatti cambiano le dinamiche per accedere all’ uscita anticipata dal lavoro, ridisegnando gli strumenti a tale scopo. Alcuni vengono cancellati, altri confermati, anche se con flessibilità diversa rispetto al passato. Di fatto le possibilità per percorrere l’uscita anticipata si sono ristrette, il Governo ha favorito quelle soluzioni più sperimentali e che cercano di rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
I barbieri di Milano meditano sulla pensione anticipata - facebook.com Vai su Facebook
Pensione anticipata in Manovra, quali alternative sono rimaste per il 2026 - Pensione anticipata 2026 tra strumenti cancellati e misure prorogate: dalla fine di Opzione donna ai dubbi su quota 103. Scrive quifinanza.it
Pensione a 61 e 62 anni nel 2026 novità e opportunità nella nuova manovra economica italiana - Pensione a 61 anni con opzione donna potenziataLa legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità per l’accesso alla pensione anticipata, con un fo ... Riporta assodigitale.it
Pensioni senza Fornero nel 2026 solo per questi lavoratori - Pensione, deroga ai requisiti imposti dalla legge Fornero per i lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti. Riporta money.it