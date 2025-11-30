pensione anticipata in manovra quali alternative sono rimaste per il 2026

Si discute ancora molto della Manovra 2026 focalizzandosi sui nodi che tendono i rapporti all’interno della maggioranza. Alcune tematiche, come il tema della pensione, sono state lasciate da parte, eppure è piuttosto interessante quello che accadrà nel 2026, a partire dalla fine del prossimo mese. Il prossimo anno infatti cambiano le dinamiche per accedere all’ uscita anticipata dal lavoro, ridisegnando gli strumenti a tale scopo. Alcuni vengono cancellati, altri confermati, anche se con flessibilità diversa rispetto al passato. Di fatto le possibilità per percorrere l’uscita anticipata si sono ristrette, il Governo ha favorito quelle soluzioni più sperimentali e che cercano di rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

