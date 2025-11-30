Pellegatti | Con Maignan il Milan ha dieci punti in più Mi fa impazzire l’idea …

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 contro la Lazio. Ecco il parere sulla partita e in particolare su Mike Maignan.

Carlo #Pellegatti ha commentato così la questione del rinnovo di Mike #Maignan: "Cosa farei? Non ho il minimo dubbio. L'atteggiamento e il comportamento nei confronti del portiere Maignan da parte della dirigenza è stato totalmente sbagliato. Quando era in

ESCLUSIVA MN - Pellegatti: "Atteggiamento e comportamento nei confronti di Maignan totalmente sbagliato. Gimenez? Dipende da lui"

Inter-Milan decisa da Sommer e Maignan: web in tilt e Pellegatti accusa il club rossonero - Mike Maignan vince il duello mentale con Calhanoglu: un gioco psicologico prima del rigore decide il derby Inter-

Pellegatti: "Milan tra le prime, non è una sorpresa. Sbagliato l'atteggiamento con Maignan" - "Non lo penso adesso, l'ho sempre pensato, ho sempre messo il Milan insieme a Inter, Roma e Napoli fra le favorite per lo scudetto".

Perché Maignan non ha rinnovato con il Milan? Il retroscena di Pellegatti a Pressing - Presente negli studi di Pressing, Carlo Pellegatti ha parlato così di Mike Maignan: "La cosa che mi fa impazzire è che il Milan perderà Maignan a zero, divento matto.