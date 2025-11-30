PD Sannio Razzano e Cacciano replicano a Pepe | Noi ci abbiamo messo la faccia lei dov’era?

Tempo di lettura: 3 minuti “Nella mattina di ieri sono state rese pubbliche le dichiarazioni di Antonella Pepe, componente della Direzione Nazionale del PD, che chiama direttamente in causa i dirigenti provinciali sanniti imputando loro la totale responsabilità per l’esito negativo della recente tornata elettorale regionale. Tali affermazioni risultano parziali e, in alcuni passaggi, forzatamente ingiustificate ”. Così in una nota stampa Rosa Razzano e Giovanni Cacciano, presidente e segretario Pd Sannio. “Si ritiene – proseguono – pertanto opportuno fornire una ricostruzione più completa e aderente ai fatti, senza negare la sconfitta di cui discuteremo tutti approfonditamente nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PD Sannio, Razzano e Cacciano replicano a Pepe: “Noi ci abbiamo messo la faccia, lei dov’era?”

