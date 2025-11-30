Pd nasce il Circolo del trasporto aereo | una nuova voce per chi lavora nel settore

E’ nato, dopo tanti anni, il Circolo del Pd del trasporto aereo. “E’ stata un’iniziativa formata per la gente e con la gente che lavora nel trasporto aereo.Il nostro obiettivo è quello di comunicare con la Politica attraverso le nostre conoscenze ed esperienze nate professionalmente”. dicono i responsabili. “Negli anni – spiega una nota – abbiamo imparato a nostre spese che spesso la Politica non conosce effettivamente i nostri problemi perché a volte abbiamo delle professionalità talmente specifiche che e’ difficile comunicarle all’esterno e farle capire a chi ci rappresenta. Vogliamo essere quel ponte,quella parte che traduce tutte le esigenze di tutto il mondo del trasporto aereo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

