Pazienti di sclerosi sistemica pronte a incontrare Frittelli per il farmaco Endoprost
Una terapia che allevia le sofferenze della sclerosi sistemica progressiva, poi la sostituzione del farmaco originale con un equivalente che provoca gravi effetti collaterali, peggiorando le condizioni di vita dei pazienti. È iniziata più di un anno fa la battaglia per la disponibilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
PDTA Sclerosi Sistemica ASL Roma 2: Risultati significativi per i pazienti. La Presidente @ofilazio “Si tratta di uno percorso fondamentale per garantire uniformità, appropriatezza e qualità delle cure a tutte le persone affette da questa patologia rara e comples Vai su X
Protesta pacifica dei pazienti affetti da sclerosi sistemica progressiva seguiti dal Grande Ospedale Metropolitano. Leggi qui l'articolo ⬇️ https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/119625/protesta-a-piazza-italia-i-malati-di-sclerosi-sistemica-progressiva-chiedono- - facebook.com Vai su Facebook
Protesta a Piazza Italia: i malati di sclerosi sistemica progressiva chiedono il ripristino dell’Endoprost - Nel cuore di Piazza Italia, questa mattina si sono radunati i pazienti affetti da sclerosi sistemica progressiva seguiti dal Grande Ospedale Metropolitano. Si legge su reggiotv.it
Sclerosi Sistemica, l’associazione dei pazienti replica: “al GOM di Reggio Calabria resistenze sull’accesso al farmaco originator” - “In seguito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa locale dalla dottoressa Tiziana Frittelli in data 27 novembre 2025 in merito alla fornitura di farmaco Iloprost originator presso il GOM di Reggio ... Segnala strettoweb.com
Reggio, Sclerosi sistemica, lettera ad Occhiuto: «Date il farmaco corretto» - L’appello di Nuccia Azzarà sui pazienti di Sclerosi sistemica a Reggio: «Al Gom si utilizza ancora il farmaco generico con gravi effetti» ... Lo riporta quotidianodelsud.it