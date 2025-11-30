Pazienti critici in montagna | il convegno del Soccorso Alpino
Il 27 novembre presso la Rocca di Vignola si è tenuto l’evento “E-X-T-R-E-M-E”, organizzato dal Soccorso Alpino Speleologico Emilia Romagna con il patrocinio del Comune di Vignola. L’evento è stato articolato in una sessione mattutina di convegno ed una sessione pomeridiana di workshop pratici. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
