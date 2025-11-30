Pavlovic col braccio il Var Allegri espulso e la quasi rissa il maxirecupero | caos totale Cos' è successo

Al 95' l'intervento del rossonero in area genera oltre 15 minuti di adrenalina e tensione pura. E la partita si protrae fino al minuto. 104!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pavlovic col braccio, il Var, Allegri espulso e la quasi rissa, il maxirecupero: caos totale. Cos'è successo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milan-Lazio si chiude tra le polemiche Allegri espulso per le proteste per un possibile rigore al 95', alla fine non assegnato. Per l'arbitro Collu, Pavlovic colpisce sì con il braccio in area, ma "dopo aver subito fallo da Marusic" - facebook.com Vai su Facebook

Pavlovic col braccio, il Var, Allegri espulso e la quasi rissa, il maxirecupero: caos totale. Cos'è successo - Al 95' l'intervento del rossonero in area genera oltre 15 minuti di adrenalina e tensione pura. Riporta msn.com

Mano di Pavlovic ma niente rigore, rosso per Allegri, tensione tra le panchine: finale da brividi in Milan-Lazio - Recupero concitato a San Siro: il direttore di gara Collu viene richiamato dal Var per un tocco con il gomito di Pavlovic, ma non dà rigore per un precedente fallo. Secondo corriere.it

Milan-Lazio, Marelli: “Braccio di Pavlovic? Non è rigore per 3 motivi ma l’arbitro commette un grave errore” - Luca Marelli ha parlato del rigore non assegnato alla Lazio nel corso della sfida con il Milan, che ha portato anche al rosso per Allegri ... Riporta spaziomilan.it