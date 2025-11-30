Paura per un 53enne cade con il parapendio a 2100 metri di quota in Valmasino
Un uomo di 53 anni è rimasto ferito intorno alle 12:30 di domenica 30 novembre dopo una caduta con il parapendio nella zona del rifugio Antonio Omio, in Val Masino, a circa 2100 metri di quota. L’incidente è avvenuto in un’area impervia e ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
