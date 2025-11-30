Paura nel pomeriggio appartamento a fuoco
Momenti di paura domenica 30 novembre 2025 in via Bobbio, in Val Bisagno. Nel pomeriggio, per ragioni in via di accertamento, è divampato un incendio all'interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il rogo, che pare essere partito dalla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
