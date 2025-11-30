Paura a Catania | i carabinieri salvano un giovane che minaccia di gettarsi dal balcone
L'intervento tempestivo che ha evitato una tragedia. Attimi di forte tensione nel centro di Catania, dove il pronto intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha impedito che una situazione ad alto rischio sfociasse in un dramma. Una segnalazione giunta al 112 NUE indicava la presenza di un giovane in evidente stato di agitazione all'interno di un B&B situato in corso Sicilia. Il giovane oltre il parapetto: attimi di paura. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, i militari si sono trovati di fronte a una scena estremamente delicata: un 21enne di Enna era pericolosamente oltre il parapetto del balcone della sala ristoro della struttura, pronunciando frasi confuse e minacciando più volte di lanciarsi nel vuoto.
