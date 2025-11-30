Paul Heyman reagisce alle accuse dopo Survivor Series | Non so chi fosse l’uomo incappucciato

Il membro della WWE Hall of Fame, Paul Heyman, ha parlato dell’identità dell’uomo misterioso. Durante il WarGames Match, un uomo con il volto coperto da un cappuccio è apparso improvvisamente e ha attaccato CM Punk. Negli ultimi momenti dell’incontro, una figura incappucciata è entrata nella gabbia e si è diretta subito verso Punk. Ha colpito il campione del mondo con una Stomp prima di scappare. Questo ha permesso a Bron Breakker di colpire il campione con una Spear, assicurando così la vittoria alla sua squadra. WHO IS THAT?! pic.twitter.comlvcNul0wgW — WWE (@WWE) November 30, 2025 Heyman si è scagliato contro il commentatore Joe Tessitore durante il post-show di Survivor Series. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Paul Heyman reagisce alle accuse dopo Survivor Series: “Non so chi fosse l’uomo incappucciato”

