Pattinaggio artistico Matteo Rizzo secondo alla Tallinn Cup
Matteo Rizzo ha conquistato un bel secondo posto alla Tallinn Cup, prova valida per le ISU Challenger Series di pattinaggio artistico (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza dopo il Grand Prix). L’azzurro ha concluso la propria fatica sul ghiaccio della capitale estone con il punteggio complessivo di 231.45, siglando il miglior riscontro nel free program (153.22) e chiudendo la gara tra i padroni di casa Aleksandr Selevko (237.67) e Arlet Levandi (228.52), mentre Corey Circelli ha terminato in settima posizione (212.41). Da annotare il successo a livello juniores dei danzatori Zoe Bianchi e Pietro Basile, capaci di prevalere con 153. 🔗 Leggi su Oasport.it
