Patrick Baumgartner torna sul podio | Scelto i materiali giusti infilati tra i tedeschi | qualcuno riesce a batterli!

Giornata memorabile per l’Italia nel bob a 4: Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti sono saliti sul podio in Coppa del Mondo! Gli azzurri sono stati eccellenti sul budello di Igls, chiudendo al terzo post con un ritardo di 37 centesimi dal tedesco Francesco Friederich, capace di imporsi davanti al connazionale Johannes Lochner. Il Bel Paese torna a gioire nel massimo circuito internazionale itinerante a due anni di distanza dal secondo posto conseguito il 19 novembre 2023 a Yanqing sempre da Baumgartner. Si tratta di un risultato incoraggiante dopo l’esordio non brillantissimo di settimane scorsa a Cortina d’Ampezzo, sulla pista che ospiterà le Olimpiadi Invernali tra poco più di due mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

