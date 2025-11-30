Patrick Baumgartner torna sul podio | Scelto i materiali giusti infilati tra i tedeschi | qualcuno riesce a batterli!

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata memorabile per l’Italia nel bob a 4: Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti sono saliti sul podio in Coppa del Mondo! Gli azzurri sono stati eccellenti sul budello di Igls, chiudendo al terzo post con un ritardo di 37 centesimi dal tedesco Francesco Friederich, capace di imporsi davanti al connazionale Johannes Lochner. Il Bel Paese torna a gioire nel massimo circuito internazionale itinerante a due anni di distanza dal secondo posto conseguito il 19 novembre 2023 a Yanqing sempre da Baumgartner. Si tratta di un risultato incoraggiante dopo l’esordio non brillantissimo di settimane scorsa a Cortina d’Ampezzo, sulla pista che ospiterà le Olimpiadi Invernali tra poco più di due mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

patrick baumgartner torna sul podio scelto i materiali giusti infilati tra i tedeschi qualcuno riesce a batterli

© Oasport.it - Patrick Baumgartner torna sul podio: “Scelto i materiali giusti, infilati tra i tedeschi: qualcuno riesce a batterli!”

Contenuti che potrebbero interessarti

patrick baumgartner torna podioPatrick Baumgartner torna sul podio: “Scelto i materiali giusti, infilati tra i tedeschi: qualcuno riesce a batterli!” - Giornata memorabile per l'Italia nel bob a 4: Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti sono saliti sul podio in Coppa del ... Come scrive oasport.it

patrick baumgartner torna podioITALIA SUL PODIO NEL BOB A 4! Magia di Patrick Baumgartner a Igls, domina il solito Friedrich - A riuscirci è nuovamente Patrick Baumgartner, l'atleta di punta del movimento azzurro, che a poco ... Scrive oasport.it

patrick baumgartner torna podioBaumgartner sul podio bob a 4,'avanti così verso Giochi' - Grande prestazione dell'Italia del bob a 4 nella seconda tappa di Coppa del mondo a Igls. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Patrick Baumgartner Torna Podio