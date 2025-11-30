Passaggio al Bosco la presenza dell’editore che pubblica libri razzisti e neofascisti
Nuove polemiche si addensano attorno alla Nuvola dell'Eur, dove il prossimo 4 dicembre inizierà Più Libri Più Liberi. Se la scorsa edizione lo scontro era stato attorno alla presenza di
Dopo essere stato contestato e cacciato dai pro-Pal a #Roma, #EmanueleFiano indossa a sua volta i panni del censore e chiede l'esclusione della casa editrice "Passaggio al bosco" dalla rassegna "Più libri, più liberi"