Passaggio al Bosco la presenza dell’editore che pubblica libri razzisti e neofascisti

Cms.ilmanifesto.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove polemiche si addensano attorno alla Nuvola dell’Eur, dove il prossimo 4 dicembre inizierà Più Libri Più Liberi. Se la scorsa edizione lo scontro era stato attorno alla presenza di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

passaggio al bosco la presenza dell8217editore che pubblica libri razzisti e neofascisti

© Cms.ilmanifesto.it - Passaggio al Bosco, la presenza dell’editore che pubblica libri razzisti e neofascisti

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Passaggio Bosco Presenza Dell8217editore