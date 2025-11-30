Partita di pallavolo in palestra resa scivolosa dai protocolli Covid | alunno 16enne si infortuna la scuola deve risarcire danno biologico e spese mediche per più di 29 mila euro
Il Tribunale di Milano ha esaminato la domanda di risarcimento presentata da uno studente minorenne e dai suoi genitori per un infortunio avvenuto durante l’ora di educazione motoria in un istituto di istruzione superiore statale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
