L’obiettivo è convocare il consiglio, andare alle elezioni e fare ripartire la Partecipanza di Cento. Questo si prefiggono i firmatari Massimiliano Borghi, Presidente della Partecipanza Agraria di Cento, Sandro Balboni, Gallerani Fausto e Pirani Massimo, che parlano del fututo dell’ente storico. "Gli attuali amministratori della Partecipanza Agraria - comincia il comunicato in questione - lavorano con trasparenza, responsabilità e spirito costruttivo. Il nostro obiettivo è chiaro: convocare il Consiglio, approvare il bilancio, sistemare gli stradelli, garantire il pagamento dell’opzione in denaro e andare alle elezioni, nel pieno rispetto delle regole statutarie e degli impegni assunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Partecipanza, vogliamo ripartire. Puntiamo a convocare il consiglio"