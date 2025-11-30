Parole e gesti

Cms.ilmanifesto.it | 30 nov 2025

Se il ministro dell’interno volesse sanzionare tutti quelli che dicono cose inaccettabili, avrebbe da colpire per esempio tutte quelle mezze figure della destra che ripetutamente giustificano la violenza sulle donne. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

parole e gesti

© Cms.ilmanifesto.it - Parole e gesti

