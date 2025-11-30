parole di cinque lettere da scoprire in wordle aggiornato ogni giorno

l’evoluzione di Wordle: il gioco di parole che ha conquistato il web. Il gioco di parole Wordle, nato nel 2021, ha rapidamente catturato l’interesse di milioni di utenti in tutto il mondo. La sua semplicità e la sfida quotidiana di indovinare una parola di cinque lettere hanno generato una vera e propria community, con molte varianti e versioni create dagli appassionati. cronologia e sviluppo del gioco. le origini di Wordle. Il primo rilascio di Wordle si è verificato il 19 giugno 2021, con una lista di 2.315 possibili risposte. La particolarità del gioco risiede nel fatto che ogni giorno presenta un nuovo puzzle, con un limite di 6 tentativi per scoprire la parola corretta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

