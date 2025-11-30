Parola di Amadori | Sostenibile e innovativa | l’azienda ha basi solide e si rafforzerà ancora
di Federico Tommasini Il 2025 rappresenta un anno cruciale per Amadori, impegnata nel secondo capitolo del Piano strategico 2024-2028 e in una trasformazione profonda del proprio posizionamento, oggi centrato sull’identità di The Italian Protein Company. In un settore che evolve rapidamente, tra nuove abitudini alimentari, attenzione crescente per il benessere animale, richieste di trasparenza e bisogno di innovazione continua, il gruppo sta interpretando il cambiamento con un approccio integrato e una visione di lungo periodo. La capacità di presidiare più filiere, investire in sostenibilità e valorizzare il capitale umano rafforza un modello competitivo riconosciuto nel panorama agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
