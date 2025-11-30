Parma città dei maranza | la canzone delle polemiche

"Parma, città dei maranza" si sente in un video musicale - con protagonisti anche minorenni - diventato virale sui social. La canzone ha suscitato l'ira dei residenti del centro emiliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Parma, città dei maranza": la canzone delle polemiche

