Parigi torna l’incubo delle cimici dei letti Chiuse le sale della Cinémathèque Française

A quasi due anni dall’ultima ondata di psicosi, a Parigi torna l’allarme cimici dei letti. Questa volta a essere colpita è la Cinémathèque Française, uno dei luoghi simbolo della cultura cinematografica mondiale, costretta a chiudere per un mese tutte le sue sale di proiezione dopo la scoperta di un’infestazione che avrebbe interessato le poltrone all’inizio di novembre. Le prime segnalazioni. Il 7 novembre la Cinémathèque ospitava una proiezione speciale del primo film della serie Aline e una masterclass con Sigourney Weaver, alla presenza di circa 400 spettatori. È in questa occasione che alcuni partecipanti avrebbero notato strani movimenti sui sedili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

