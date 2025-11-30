Parcheggi e bus gratuiti Lo shopping natalizio animerà il centro storico

LUCCA Le festività natalizie portano, per la prima volta, i parcheggi in struttura gratis da domani al 6 gennaio, e gratuità anche per alcune corse del servizio pubblico. Presentate ieri mattina presso il parcheggio Cittadella dagli assessori Nicola Buchignani, Paola Granucci e Remo Santini e dall’amministratore unico di Lucca Plus Roberto Di Grazia le novità che riguardano sosta e trasporto pubblico durante le prossime festività natalizie. Grazie alla collaborazione fra l’amministrazione comunale e Lucca Plus a partire da domani e fino a martedì 6 gennaio 2026, i parcheggi in struttura Cittadella – Palatucci – Carducci e Mazzini saranno gratuiti dalle ore 17 alle ore 20 nei giorni dal lunedì al venerdì con esclusione di quelli festivi e prefestivi; un totale quindi di 20 giorni complessivi in cui tanti cittadini (residenti in centro e non) e visitatori potranno accedere con maggiore facilità nel centro storico per poter effettuare acquisti e partecipare al fitto calendario di eventi di Lucca Magico Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

