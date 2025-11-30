Parapiglia tra ragazzini in centro Uno ha un coltello bloccato

Momenti di tensione, nella serata di ieri, in galleria Matteotti. All’origine del parapiglia, una lite tra ragazzini. All’origine di tutto, secondo alcune testimonianze ancora al vaglio, ci sarebbe la pretesa da parte di un gruppetto di giovanissimi di farsi consegnare il cellulare da parte di un coetaneo. Dopo i primi istanti concitati, seguiti all’intervento degli street tutor e poi delle forze dell’ordine, uno dei ragazzi coinvolti (un minorenne) è stato bloccato. Affidato ai carabinieri è stato portato in caserma in quanto sarebbe stato trovato con addosso un coltello. Sulla vicenda sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso, al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parapiglia tra ragazzini in centro. Uno ha un coltello, bloccato

