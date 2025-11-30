Paquetá espulso due ammonizioni in pochi secondi | in Inghilterra torna l’ombra delle scommesse
Lucas Paquetá espulso contro il Liverpool riaccende i sospetti sul suo passato legato alle scommesse. La FA indaga su cartellini sospetti e possibili manovre per profitto illecito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Seconda ammonizione per Gilmour, anzi no: il 'giallo' in Napoli-Inter - Oggi, sabato 25 ottobre, è andato in scena un 'fraintendimento' in campo, nel big match del Maradona valido per l'ottava giornata di Serie A ... Segnala adnkronos.com