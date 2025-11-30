Papa | Soluzione due Stati è l’unica ma Israele ancora non l’accetta
(Adnkronos) – Papa Leone XIV ha scelto di intervenire oggi, domenica 30 novembre, con parole nette sul conflitto in Medio Oriente. "La Santa Sede da diversi anni appoggia la soluzione dei due Stati" ha detto il Pontefice nel corso di un dialogo con i media sul volo papale, che è stato trasmesso da Tv Duemila.
