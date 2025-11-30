Papa Leone XIV lascia la Turchia diretto in Libano

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha concluso domenica la sua visita in Turchia prima di dirigersi in Libano, dove intende portare un messaggio di speranza al popolo sofferente e rafforzare una comunità cristiana cruciale in Medio Oriente. Nella seconda tappa del suo primo viaggio papale, Leone XIV visiterà il Libano in un momento precario per il piccolo Paese mediterraneo dopo anni di crisi consecutive. Il Papa sta anche mantenendo una promessa di Papa Francesco, che avrebbe voluto visitarlo per anni ma non ha potuto farlo perché la sua salute peggiorava. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

papa leone xiv lascia la turchia diretto in libano

© Lapresse.it - Papa Leone XIV lascia la Turchia diretto in Libano

Argomenti simili trattati di recente

papa leone xiv lasciaPapa Leone XIV lascia la Turchia diretto in Libano - (LaPresse) Papa Leone XIV ha concluso domenica la sua visita in Turchia prima di dirigersi in Libano, dove intende portare un messaggio di ... Da stream24.ilsole24ore.com

papa leone xiv lasciaPapa in Turchia, lascia Ankara per raggiungere Istanbul - Papa Leone XIV ha lasciato in aereo Ankara per fare tappa ad Istanbul dove si conclude la sua prima giornata di visita in Turchia. Da libero.it

Papa Leone XIV in Turchia, l'appello alla pace prima del viaggio in Libano: "Basta guerre in nome di Dio" - si sono affacciati sul balcone del Patriarcato , al Phanar, per la benedizione ecumenica congiunta nel giorno della ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Lascia