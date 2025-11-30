papa leone xiv lascia la turchia diretto in libano

Papa Leone XIV ha concluso domenica la sua visita in Turchia prima di dirigersi in Libano, dove intende portare un messaggio di speranza al popolo sofferente e rafforzare una comunità cristiana cruciale in Medio Oriente. Nella seconda tappa del suo primo viaggio papale, Leone XIV visiterà il Libano in un momento precario per il piccolo Paese mediterraneo dopo anni di crisi consecutive. Il Papa sta anche mantenendo una promessa di Papa Francesco, che avrebbe voluto visitarlo per anni ma non ha potuto farlo perché la sua salute peggiorava. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

