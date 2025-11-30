Papa Leone XIV in Turchia l’appello alla pace Poi andrà in Libano

(Adnkronos) – Ultime ore in Turchia per Papa leone XIV che nel pomeriggio è atteso in Libano. Prima il Pontefice si è recato alla cattedrale armena apostolica per una visita di preghiera, dove è stato accolto dal patriarca, sua beatitudine Sahak II Mashalian, poi alla chiesa di San Giorgio per la celebrazione della Divina Liturgia, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

