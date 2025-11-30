papa leone xiv in turchia la benedizione con il patriarca ecumenico bartolomeo

Papa Leone XIV ha impartito una benedizione domenica dal balcone della chiesa patriarcale di San Giorgio a Istanbul insieme al patriarca ecumenico Bartolomeo. Papa Leone XIV ha concluso domenica la sua visita in Turchia prima di dirigersi in Libano, dove intende portare un messaggio di speranza al popolo sofferente e rafforzare una comunità cristiana cruciale in Medio Oriente. Leone ha avuto due appuntamenti chiave a Istanbul prima di volare a Beirut: una preghiera nella Cattedrale Apostolica Armena e una liturgia con il patriarca ecumenico Bartolomeo, guida spirituale dei cristiani ortodossi del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

