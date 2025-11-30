Papa Leone XIV in Turchia e Libano | La pace non è solo frutto dell’impegno umano ma dono di Dio
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ultime visite in Turchia. Negli ultimi momenti della sua permanenza in Turchia, Papa Leone XIV ha partecipato a importanti incontri religiosi. Ha visitato la cattedrale armena apostolica per un momento di preghiera, accolto dal Patriarca Sahak II Mashalian. Successivamente, si è recato alla chiesa di San Giorgio, dove ha celebrato la Divina Liturgia insieme al Patriarca Bartolomeo I. Durante la cerimonia, il Pontefice ha pronunciato un discorso rivolto all’unità e alla pace tra cattolici e ortodossi, seguito da una benedizione ecumenica congiunta. Alle 13 (ora turca), Papa Leone XIV ha condiviso un pranzo all’interno del Patriarcato Ecumenico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
Tg2. . Il viaggio apostolico di #PapaLeone in #Turchia: l'unità tra le chiese cristiane e la pace sono stati tra i temi di questa giornata, che resterà nella memoria per l'immagine del Pontefice scalzo nella #MoscheaBlu di #Istanbul. La festa dei cattolici turchi alla - facebook.com Vai su Facebook
La giornata turca di Papa Leone si apre in moschea (senza preghiera) - di @matteomatzuzzi Vai su X
Papa Leone XIV, da Istanbul appello alla pace. Oggi il suo viaggio prosegue in Libano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, da Istanbul appello alla pace. Secondo tg24.sky.it
Papa Leone XIV in Turchia, l'appello alla pace. Poi andrà in Libano - Prima il Pontefice si è recato alla cattedrale armena apostolica per una visita di preghiera, dove è stato ... Come scrive msn.com
Papa Leone XIV in Turchia: il primo viaggio apostolico. L’incontro con Erdogan «servono personalità di dialogo» - L’atteso incontro privato tra Recep Tayyip Erdogan e il Pontefice è stato descritto dal presidente turco come «positivo e costruttivo». Secondo italiaoggi.it