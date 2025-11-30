ABBONATI A DAYITALIANEWS Ultime visite in Turchia. Negli ultimi momenti della sua permanenza in Turchia, Papa Leone XIV ha partecipato a importanti incontri religiosi. Ha visitato la cattedrale armena apostolica per un momento di preghiera, accolto dal Patriarca Sahak II Mashalian. Successivamente, si è recato alla chiesa di San Giorgio, dove ha celebrato la Divina Liturgia insieme al Patriarca Bartolomeo I. Durante la cerimonia, il Pontefice ha pronunciato un discorso rivolto all’unità e alla pace tra cattolici e ortodossi, seguito da una benedizione ecumenica congiunta. Alle 13 (ora turca), Papa Leone XIV ha condiviso un pranzo all’interno del Patriarcato Ecumenico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Papa Leone XIV in Turchia e Libano: “La pace non è solo frutto dell’impegno umano, ma dono di Dio”