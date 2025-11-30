Papa Leone XIV in Libano | Qui la pace non è solo una parola il vostro è un popolo che non soccombe

"La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione di due Stati", ha spiegato Papa Leone XIV, aggiungendo che il Vaticano ancora vede questa come l'unica soluzione per il conflitto in corso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV in Libano: “Qui la pace non è solo una parola, il vostro è un popolo che non soccombe”

Istanbul, Papa Leone visita la cattedrale armena: "L'unione dei battezzati è priorità della Chiesa"

Radio1 Rai. Il viaggio di papa Leone in Turchia e Libano. L'unità dei cristiani come elemento di stabilità in una regione attraversata da conflitti identitari e rivalità religiose. Il Punto di padre Antonio Spadaro, del Dicastero Vaticano per la Cultura.

Papa Leone XIV in Libano dopo la Turchia: primi incontri a Beirut - Inizia la seconda parte del suo viaggio apostolico, dopo avere concluso la parte in Turchia con le visite alla Catted ...

Papa Leone XIV in Libano: ci vuole tenacia per costruire la pace (e il ruolo delle donne è fondamentale) - "È una grande gioia incontrarvi e visitare questa terra in cui 'pace' è molto più di una parola: qui la pace è un desiderio e una vocazione, è un dono e un cantiere sempre a ...

Libano: Papa Leone XIV atterra e Beirut e apre la tappa più delicata del suo primo viaggio apostolico - L'Airbus A320neo di Ita Airways con a bordo Papa Leone XIV è atterrato all'aeroporto internazionale di Beirut