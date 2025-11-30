Papa Leone incontra a Istanbul il papà di Mattia Minguzzi ucciso in Turchia Lo chef | Avevo la pelle d'oca
Papa Leone XIV ha incontrato oggi a Istanbul, dove si trovava come tappa del suo viaggio apostolico, Andrea Minguzzi, chef italiano e padre di Mattia Ahmet, il 14enne italo turco ucciso quest'anno durante un accoltellamento: "Ho cominciato ad avere un po' la pelle d'oca, è stato molto emozionante". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Papa Leone XIV si è recato presso la Chiesa Patriarcale di San Giorgio per assistere alla celebrazione della Divina Liturgia, presieduta dal Patriarca Bartolomeo I - facebook.com Vai su Facebook
La giornata turca di Papa Leone si apre in moschea (senza preghiera) - di @matteomatzuzzi Vai su X
