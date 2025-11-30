Papa Leone in Libano elogia gli operatori di pace

Papa Leone XIV è a Beirut, in Libano. Il discorso del Pontefice davanti alle autorità del Paese si è interamente concentrato sugli operati di pace. "Ci vuole tenacia per costruirla", ha detto Prevost, "e ci vuole perseveranza per custodire e far crescere la vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone in Libano elogia gli operatori di pace

Leggi anche questi approfondimenti

Istanbul, Papa Leone visita la cattedrale armena: "L'unione dei battezzati è priorità della Chiesa" Vai su X

Radio1 Rai. . Il viaggio di papa Leone in Turchia e Libano. L’unità dei cristiani come elemento di stabilità in una regione attraversata da conflitti identitari e rivalità religiose. Il Punto di padre Antonio Spadaro, del Dicastero Vaticano per la Cultura. raiplays - facebook.com Vai su Facebook

Il Papa in Libano: «La resilienza del vostro Paese è un segno di pace» - Nel suo primo discorso nel “Paese dei cedri”, Leone XIV invita a non cedere alla rassegnazione e indica nel “restare” un autentico segno di speranza: «Gli operatori di pace osano rimanere, anche quand ... Riporta famigliacristiana.it

Papa Leone dopo la Turchia tocca il Libano: su Ucraina e Gaza tutto il peso della diplomazia soft vaticana - Per l'Ucraina ci sono proposte concrete di pace, e su Gaza, l'unica soluzione è di creare due Stati, ma Israele ancora non lo accetta. Secondo rtl.it

Leone XIV atterra in Libano e pensa a Gaza: «La soluzione per quella guerra è dei due Stati ma Israele non vuole» - La seconda tappa del viaggio papale, il Libano, è tutta dedicata alla questione di Gaza e il Papa ne parla in volo, mentre si allontana da Istanbul diretto a Beirut. Lo riporta msn.com