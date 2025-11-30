Paolo Bartorelli Professionalità tradizione e alta qualità

Dal 1882, Paolo Bartorelli Gioielli è il punto di riferimento per chi cerca i brand più elitari dell’alta orologeria internazionale e le proposte più esclusive. Tutto ebbe inizio grazie a Lorenzo Lorenzi, bisnonno dell’attuale proprietario, che avviò l’attività di famiglia vendendo gioielli e pietre preziose nell’entroterra romagnolo. A lui, seguirono il genero Guido Bartorelli, che estese l’attività nelle Marche, e i figli Luciano e Pier Lorenzo, che aprirono la gioielleria di Riccione negli anni ’50. Poi, negli anni ’90, fu la volta della sede di Pesaro e di altre prestigiose location. Oggi, a portare avanti la tradizione, Paolo Bartorelli, figlio di Luciano, che con passione, entusiasmo e spirito imprenditoriale, guida l’azienda proprio a Pesaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

