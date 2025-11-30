Paola Egonu rasenta il trentello in Serie A1 e Milano rimonta Busto Arsizio in attesa del grande rinforzo

Milano ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-20) nell’attesissimo derby lombardo che ha animato la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono imposte in rimonta di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud: dopo un primo set contratto e in cui hanno subito la brillantezza delle pimpanti Farfalle, il sestetto meneghino ha rialzato la testa e ha alzato il livello del proprio gioco, operando una rimonta di notevole caratura agonistica. Il Vero Volley ha così infilato la nona vittoria stagionale in campionato e si è issato al terzo posto in classifica con 29 punti all’attivo: le rosablù hanno tre lunghezze di margine su Chieri e Novara, che hanno però disputato un incontro in meno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paola Egonu rasenta il “trentello” in Serie A1 e Milano rimonta Busto Arsizio, in attesa del grande rinforzo

