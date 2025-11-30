Milano – Classico o innovativo. Con o senza canditi. Di brand noti o di pasticcerie, meno note, ma che producono lievitati di grande qualità. Il panettone artigianale resta sempre il dolce delle feste natalizie per eccellenza, un simbolo del made in Italy, con tante interpretazioni. Ed è arrivato anche il momento di scegliere quello giusto da portare in tavola o da regalare. Ecco la nostra Guida dei panettoni made in Lombardia. Attenzione non è una classifica. Gruppo Iyo. Il panettone del Gruppo Iyo è il risultato di un dialogo di sapori tra due mondi: la tradizione milanese del lievitato e la cultura degli agrumi dell'Estremo Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Panettoni, la nostra guida ai migliori 15 prodotti made in Lombardia: specialità e prezzi