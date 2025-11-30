Panettoni la classifica dei migliori del 2025 secondo Gambero Rosso | sorpresa in vetta!
– C’è un momento, ogni anno, in cui il Natale comincia davvero: quando iniziano a comparire le prime scatole colorate, i profumi di burro e agrumi, e si riapre l’antico rito della scelta del panettone perfetto. E così anche per il 2025 il Gambero Rosso ha rimesso mano a impasti, canditi e lieviti madre per stilare la sua attesissima Classifica dei migliori panettoni artigianali. . La selezione nasce da una degustazione alla cieca di ben 43 panettoni artigianali, giudicati da un panel composto da chef stellati, pastry chef, assaggiatori professionisti e dalla redazione del Gambero Rosso. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
Anche quest’anno entriamo nella prestigiosissima classifica di Dissapore tra i migliori 30 panettoni artigianali d’Italia - facebook.com Vai su Facebook
I 10 migliori panettoni artigianali emergenti per Natale 2025, la classifica del Gambero Rosso Vai su X
I 30 migliori panettoni artigianali del 2025 secondo Dissapore - I 30 migliori panettoni artigianali d'Italia: la classifica completa di Dissapore, frutto del nostro panel test alla cieca. Lo riporta dissapore.com
Classifica 2025 dei migliori panettoni e pandori artigianali secondo Dissapore - Venerdì 28 novembre al Mercato Centrale Torino sono stati proclamati i vincitori della classifica annuale di Dissapore dedicata ai migliori lievitati natalizi italiani. Come scrive foodaffairs.it
Classifica 2025 dei migliori panettoni artigianali secondo Gambero Rosso - Per il Natale 2025 il Gambero Rosso ha stilato la sua Classifica 2025 dei migliori panettoni artigianali. foodaffairs.it scrive